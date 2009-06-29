Фестиваль «Земля. Театр. Дети» пройдет в июле в Евпатрии

XIV Международный фестиваль «Земля. Театр. Дети» пройдет с 1 по 7 июля в Евпатрии.

Тема нынешнего фестиваля – «Карнавалы всей планеты», сообщает Международный детский центр-комплекс «Золотой ключик» (Евпатория).

«По всему миру существуют веселые празники под названием карнавал. Каждый из них по-своему красив и незабываем, будь он бразильским, испанским или китайским. Но что будет, если объединить между собой карнавалы всей планеты? Такой эксперимент мы решили поставить в этом году», – говорят организаторы.

Свои работы представят коллективы из различных городов России, Украины, а также Литвы.

Начнется праздник 1 июля с театрализованного шествия по улицам города.

2 июля будет организован «Праздник воздушных шариков». Его апофеозом станет запуск в небо гирлянды из шаров с желаниями участников.

3 июля пройдет вечеринка «Афродита-party». Представители мужского пола будут биться за сердце прекрасной богини.

4 июля состоится «Ночь огней» – вечер памяти ушедших из жизни людей искусства. «Мы вспомним основателя центра и фестиваля Олега Пермякова, главного художника театра, актера и режиссера Бориса Завальнюка, хореографа Анну Трапезникову, погибшую во время взрыва дома в декабре прошлого года, мы вспомним и других коллег, почтим их минутой молчания», – говорят организаторы.

5 июля пройдет бал-маскарад. В конце вечера выберут короля и королеву бала.

6 июля будет организован фестивальный эксперимент без репетиций «Театральная окрошка».

Вечером 7 июля состоится церемония закрытия фестиваля, награждение и гала-концерт лучших номеров. Кроме того, будет вручена премия Олега Пермякова в области театрального искусства.