В Крыму задержали вора-россиянина

В одном из поселков Крыма задержан совершивший многочисленные кражи мобильных телефонов гражданин Российской Федерации.

"Предварительно установлено, что он на протяжении двух последних месяцев совершал многочисленные кражи мобильных телефонов у местных жителей", - информирует сегодня пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Россиянина задержали в результате оперативно-розыскных мероприятий.