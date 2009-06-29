В Крыму задержали вора-россиянина
14:33, 29 июня 2009Крым
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Специализировался на мобилках
В одном из поселков Крыма задержан совершивший многочисленные кражи мобильных телефонов гражданин Российской Федерации.
"Предварительно установлено, что он на протяжении двух последних месяцев совершал многочисленные кражи мобильных телефонов у местных жителей", - информирует сегодня пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
Россиянина задержали в результате оперативно-розыскных мероприятий.
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