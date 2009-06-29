На горе Аю-Даг в Крыму горел лес
14:10, 29 июня 2009Крым
0 0
Распространения пожара нет
Лесная подстилка горит на горе Аю-Даг на Южном берегу Крыма.
Как сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму, информация о загорании поступила к спасателям накануне утром.
К месту пожара направились 73 человека - сотрудники МЧС и лесного хозяйства, представители добровольного формирования крымского казачества, два пожарных автомобиля и вертолет Ми-2.
«На 07.00 сегодняшнего дня площадь пожара составляет около 1,5 га, - говорится в сообщении. - Распространения пожара нет».
Силы МЧС переведены в резерв. На месте происшествия остались работники лесхоза.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter