На горе Аю-Даг в Крыму горел лес

Лесная подстилка горит на горе Аю-Даг на Южном берегу Крыма.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму, информация о загорании поступила к спасателям накануне утром.

К месту пожара направились 73 человека - сотрудники МЧС и лесного хозяйства, представители добровольного формирования крымского казачества, два пожарных автомобиля и вертолет Ми-2.

«На 07.00 сегодняшнего дня площадь пожара составляет около 1,5 га, - говорится в сообщении. - Распространения пожара нет».

Силы МЧС переведены в резерв. На месте происшествия остались работники лесхоза.