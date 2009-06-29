На воде в Крыму погибли 4 мужчин

Четверо мужчин найдены в воскресенье мертвыми на воде в Крыму.

Ведутся поиски еще одного мужчины, сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в автономии.

На пляже в пгт Новоозерное возле Евпатории в море на расстоянии пяти метров от берега найдено тело мужчины, 1941 года рождения. Предварительный диагноз – утопление.

На пляже в пгт Приморский неподалеку от Феодосии в море обнаружено тело мужчины, 1957 года рождения. «По словам сына, у отца произошел сердечный припадок», – сообщили в МЧС.

В Черноморском районе автономии в воде погиб мужчина, 1958 года рождения. Предварительная причина смерти – остановка сердца.

В Первомайском районе в канале найдено тело мужчины, 1971 года рождения. Предварительная причина смерти – утопление.

Между тем, в районе мыса Прибойный в западном Крыму ведутся поиски ныряльщика из Харькова, 1965 года рождения. Накануне вечером к спасателям поступило сообщение о том, что погрузившийся с аквалангом мужчина «не возвращается в течение 3,5 часов».

«Обследованы подводная часть акватории в радиусе 450 метров, поверхность воды в радиусе 1,5 километров, береговая линия на расстоянии 3 километров западнее от мыса Прибойный. Поисковые работы в 22.00 воскресенья прекращены, позитивных результатов не дали», – говорится в сообщении. Поиск будет продолжен сегодня.