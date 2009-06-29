Ющенко ждут в Крыму

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в конце этой недели может посетить с рабочим визитом Феодосию, сообщает сегодня газета «Кафа».

По данным издания, главная цель визита – осмотр завода «Море».

Феодосийский мэр Александр БАРТЕНЕВ сообщил, что глава государства может посетить город 4 июля.

«Он съездит на завод «Море», – отметил БАРТЕНЕВ. – Виктор Тарасович (премьер Крыма Виктор ПЛАКИДА) сказал, что можно будет обсудить проблемы водоснабжения Крыма и города».