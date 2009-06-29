Ющенко ждут в Крыму
10:00, 29 июня 2009Крым
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Хочет на «море»
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в конце этой недели может посетить с рабочим визитом Феодосию, сообщает сегодня газета «Кафа».
По данным издания, главная цель визита – осмотр завода «Море».
Феодосийский мэр Александр БАРТЕНЕВ сообщил, что глава государства может посетить город 4 июля.
«Он съездит на завод «Море», – отметил БАРТЕНЕВ. – Виктор Тарасович (премьер Крыма Виктор ПЛАКИДА) сказал, что можно будет обсудить проблемы водоснабжения Крыма и города».
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