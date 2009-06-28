У горсовета Севастополя просят антинаркоманскую программу

Разработать целевую программу противодействия росту наркомании и распространению наркотиков среди молодежи рекомендовали Севастопольскому городскому совету участники общественных слушаний.

В слушаниях ”Город против наркотиков” приняли участие 500 жителей Севастополя, представители общественных организаций, правоохранительных органов, врачи, передает корреспондент УНИАН.

Кроме того, представительскому органу власти Севастополя предложено выступить инициатором создания Ассоциации ”Города Крыма без наркотиков”.

Кроме того, участники слушаний решили обратиться в Симферопольскую и Крымскую епархию Украинской православной церкви Московского патриархата с предложением создать на базе православных приходов Севастопольского благочиния одного или нескольких реабилитационных центров для наркозависимых.