Аквалангист погиб в Азовском море
14:00, 28 июня 2009Крым
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С начала года утонули 654 человека
Аквалангист, 1977 года рождения, утонул в Азовском море.
Его тело нашли в районе поселка Осовино Ленинского района Крыма специалисты Керченского морского координационного аварийно-спасательного центра Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.
Мужчина накануне погружался в воду вблизи базы отдыха «Скала», сообщили в пресс-службе МЧС.
Всего, по данным министерства, с начала 2009 года в Украине утонули 654 человека, из них - 83 ребенка.
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