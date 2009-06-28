Аквалангист погиб в Азовском море

Аквалангист, 1977 года рождения, утонул в Азовском море.

Его тело нашли в районе поселка Осовино Ленинского района Крыма специалисты Керченского морского координационного аварийно-спасательного центра Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Мужчина накануне погружался в воду вблизи базы отдыха «Скала», сообщили в пресс-службе МЧС.

Всего, по данным министерства, с начала 2009 года в Украине утонули 654 человека, из них - 83 ребенка.