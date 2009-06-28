Моряки России и Украины возложили цветы к памятнику Шевченко

В Севастополе сегодня по случаю Дня Конституции Украины состоялось торжественное возложение цветов к памятнику Тарасу Григорьевичу Шевченко.

Как передает корреспондент УНИАН, в возложении приняли участие представители руководства городской государственной администрации и городского совета, командования Военно-морских сил Украины, Черноморского флота Российской Федерации, Украинского реестрового казачества, ветеранская общественность. Ряд активистов городских организаций политических партий держали в руках партийные флаги и государственный флаг Украины. Больше всего на мероприятии было флагов Блока Юлии Тимошенко.

Командующий ВМС Украины адмирал Игорь ТЕНЮХ в интервью журналистам отметил, что День Конституции Украины - «это большой праздник для нашего государства и каждого украинского гражданина, и является еще свидетельством того, что Украина идет прямым шагом вперед к европейскому содружеству государств».

Согласно плану праздничных мероприятий, в городе также прошли общегородское торжественное собрание и праздничный концерт, торжественные линейки в школах. Вчера над зданием УМВД Украины в городе Севастополе впервые, в присутствии всего коллектива управления, был поднят Государственный флаг Украины.

Сегодня жителей и гостей города ожидает также праздничный фейерверк.