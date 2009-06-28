Погода в Крыму до конца месяца

Местами град, грозы, шквалы

По прогнозам синоптиков, 29-30 июня в Крыму ожидаются дождь, грозы, днем в отдельных районах полуострова град, шквалы 17-22 м/с. В понедельник ночью температура воздуха 18-23° тепла, днем - 27-32° тепла. Во вторник ночью 17-22° тепла, днем - 27-32° тепла. Ветер преимущественно восточный, 5-10 метров в секунду, сообщили в Украинском гидрометцентре.

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