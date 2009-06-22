Администрация Севастополя просит горсовет пересмотреть тарифы

Председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН призвал депутатов горсовета вместе искать выход из критической ситуации, сложившейся в результате образовавшейся многомиллионной задолженности коммунальных предприятий за потребленные энергоносители, и, прежде всего, задолженности «Севтеплоэнерго» за природный газ (более 50 млн. грн.).

На сегодняшнем аппаратном совещании С.КУНИЦЫН сложившуюся ситуацию назвал «патовой».

«Скажу откровенно: мы исчерпали все возможности. Если совместными усилиями администрации и депутатского корпуса, отбросив политику, личные отношения, популизм, мы не найдем выход, итог будет таким: администрация снимет с себя всю ответственность за обеспечение города электроэнергией, водой, а осенью - и газом», - отметил он.

По мнению С.КУНИЦЫНА, в решении проблем коммунальных предприятий не может быть панацеей только продажа объектов коммунальной собственности.

С.КУНИЦЫН дал поручение еще раз внести на рассмотрение сессии горсовета вопрос тарифной политики, и призвал депутатов отнестись к этой проблеме с пониманием. «Не нравятся вам предложения администрации - сами примите решение, вносите свои предложения, но решите проблему. Я уже не говорю о горячей воде. Мы доиграемся, что город останется и без холодной воды. Долги - многомиллионные. Сейчас дыры залатаем, с помощью кредита погасим долги (речь о более чем 3-х миллионной задолженности ГКП «Севгорводоканал» за потребленную электроэнергию - УНИАН). Но ведь и кредит придется погашать, и проценты, и новые долги будут накапливаться», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, городская государственная администрация на протяжении последнего года неоднократно вносила в горсовет предложения по пересмотру тарифов, которые в городе, как утверждают в руководстве исполнительной власти Севастополя, являются одними из самых низких в Украине.