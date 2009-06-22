Центр православия хотят построить в Севастополе

В Севастополе должен быть построен Центр православия, считает председатель Севастопольского городского Совета Валерий САРАТОВ.

Как сообщили в пресс-службе Севастопольского горсовета, В.САРАТОВ, в частности, сказал: «Севастополь, должен стать притягательным центром для всех православных, всех восточных славян, которые верят в православие, выполняют все обряды православия, чтобы они могли посетить место, где на Херсонесе крестился великий князь Владимир, и откуда православие начало своё распространение».

По словам председателя представительской власти, «идея строительства Центра возникла давно, в 2006 году горсоветом было принято решение об отводе земли на улице Шостака». Теперь, по утверждению В.САРАТОВА, в связи с запланированным визитом в Севастополь Патриарха Московского и Всея Руси КИРИЛЛА, «представляется хорошая возможность заложить камень в строительство православного Центра».

По утверждению В.САРАТОВА, севастопольские депутаты, «помогают церкви, и за прошедшее время выделяли 7 участков для строительства церквей, и ещё есть планы у церкви просить у нас другие участки и эти просьбы будут внимательно рассмотрены».

Как сообщал УНИАН, визит патриарха КИРИЛЛА в Украину, и, в частности, в Севастополь планируется на конец июля - начало августа текущего года.