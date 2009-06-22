Феодосия начала подготовку ко Дню города

25 июля Феодосия отметит День города.

Как сообщает главный специалист по связям со СМИ исполнительного комитета Феодосийского городского совета Анна ТРОФИМОВА, праздник начнется с авто-шоу "Обзор без тормозов" на площади у кинотеатра "Крым" и открытия выставки "Галерея фигур из воздушных шаров" на проспекте Айвазовского.

На фасаде музыкальной школы №1 откроют мемориальную доску Ивану Поддубному - легендарному богатырю, который в Петербурге в 1904 году стал победителем международного турнира борцов. В 1893-1896 годах он работал портовым грузчиком в Севастополе и Феодосии.

Также в этот день откроются выставки в Национальной картинной галерее им. Айвазовского "Айвазовский и его внуки", в краеведческом музее - выставка "Культурные связи Феодосии и Генуи в начале ХХ века".

Вечером на Привоказальной площади пройдут концерт с участием звезд эстрады и дискотека. Завершится празднование Дня города фейерверком.