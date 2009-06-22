Феодосия начала подготовку ко Дню города
Выставки, концерт, дискотека, салют
25 июля Феодосия отметит День города.
Как сообщает главный специалист по связям со СМИ исполнительного комитета Феодосийского городского совета Анна ТРОФИМОВА, праздник начнется с авто-шоу "Обзор без тормозов" на площади у кинотеатра "Крым" и открытия выставки "Галерея фигур из воздушных шаров" на проспекте Айвазовского.
На фасаде музыкальной школы №1 откроют мемориальную доску Ивану Поддубному - легендарному богатырю, который в Петербурге в 1904 году стал победителем международного турнира борцов. В 1893-1896 годах он работал портовым грузчиком в Севастополе и Феодосии.
Также в этот день откроются выставки в Национальной картинной галерее им. Айвазовского "Айвазовский и его внуки", в краеведческом музее - выставка "Культурные связи Феодосии и Генуи в начале ХХ века".
Вечером на Привоказальной площади пройдут концерт с участием звезд эстрады и дискотека. Завершится празднование Дня города фейерверком.