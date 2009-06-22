Турист сорвался со скалы в Крыму
11:39, 22 июня 2009Крым
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Пострадавшего передали врачам
Альпинисты Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций спасли туриста, сорвавшегося с 25-метровой скалы в пещерном городе Мангуп в Крыму.
Как сообщает пресс-служба МЧС, севастополец упал со скалы вечером в воскресенье во время отдыха.
Сотрудники горной поисково-спасательной группы МЧС в час ночи 22-го июня с применением спецснаряжения подняли пострадавшего и передали его врачам "скорой помощи".
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