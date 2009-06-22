Турист сорвался со скалы в Крыму

Альпинисты Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций спасли туриста, сорвавшегося с 25-метровой скалы в пещерном городе Мангуп в Крыму.

Как сообщает пресс-служба МЧС, севастополец упал со скалы вечером в воскресенье во время отдыха.

Сотрудники горной поисково-спасательной группы МЧС в час ночи 22-го июня с применением спецснаряжения подняли пострадавшего и передали его врачам "скорой помощи".