В Севастополе чрезвычайная ситуация с энергоснабжением

Председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН считает чрезвычайной ситуацию, сложившуюся в связи с отключением коммунальных объектов от электроэнергии и нынешним состоянием оплаты ими за потребленные ранее энергоносители.

Как говорится в заявлении С.КУНИЦЫНА, распространенном пресс-службой городской государственной администрации, накануне еще один банк отказал коммунальщикам в открытии кредитной линии, вследствие чего ОАО «Севастопольэнерго», не получив обещанных денег, приняло решение начать отключение объектов, в том числе и «Севгорводоканала», от подачи электроэнергии.

Как сказал С.КУНИЦЫН, «мы должны 8,5 млн. грн. «Севастопольэнерго» и 53 млн. - за газ. Из кредитных средств планировали полностью погасить задолженность «Водоканала» и часть долга «Севтеплоэнерго» за газ. Но никто не дал нам ресурса - денег».

По словам С.КУНИЦЫНА, он дал поручения главам районных администраций, начальникам управлений, всем руководителям - «готовимся к режиму чрезвычайной ситуации, экономии. Параллельно будем работать - все ресурсы, которые сейчас идут в «Севгорводоканал» - направляем на погашение долга за электроэнергию. Но это не спасет. Даже если мы все деньги, которые собирает «водоканал», направим на оплату долга - погасим 2 миллиона. А у нас долг - свыше 8 млн».

Председатель горадминистрации также посетовал на то, что «депутаты горсовета все «играют в политику». Решение накануне выборов: «тарифную политику менять не будем».

В то же время, по мнению главы города, необходимо «немедленно принять решение на ближайшей сессии (имеется в виду пересмотр тарифов на жилищно-коммунальные услуги - УНИАН)».

С.КУНИЦЫН призвал депутатов горсовета «не заниматься политикой», а признать необходимость пересмотра тарифов. По его словам, по степени тяжести подобной ситуации в городе еще не было.