Севморзавод довели до ручки

В Севастополе прошла общегородская акция в поддержку предприятия ОАО «Севастопольский морской завод», на котором в последнее время происходит резкое сокращение численности работников и имеются многомесячные долги по заработной плате.

Как передает корреспондент УНИАН, в акции на площади Нахимова приняли участие более 300 человек - нынешние и бывшие работники завода, представители ряда политических сил и общественности города.

В резолюции акции подчеркивается, что судьба 226-летнего предприятия, которое ещё недавно имело и дальше могло иметь огромный, эффективно работающий на государство судоремонтный, судостроительный и машиностроительный комплекс, ныне разрушается. «Работникам завода уже 5 месяцев не выплачивается зарплата, семьи бедствуют. Владельцы предприятия, имевшего к началу «перестройки» 15 тысяч работающих, к 2006 оставили только 3 тысячи, а за последние 3 года сократили это число в 10 раз, а ныне, впервые с конца XVIII-го века здесь работает немногим более 200 человек», - говорится в резолюции. Кроме того, как подчеркивается в документе, «образовались долги перед банками и государством - свыше 100 млн. грн..

Участники акции потребовали также «немедленно прекратить разрушение предприятия, отстранить от дел его некомпетентную администрацию, дать глубокую правовую оценку действиям собственников, и принять срочные меры по его сохранению и восстановлению». Кроме того они требуют «безотлагательно выплатить работникам предприятия долги по заработной плате за 5 месяцев без каких-либо условий, не препятствовать рассмотрению в прокуратуре и суде исков к администрации и оформить подписание коллективного договора».

В резолюции также содержится требование вернуть в государственную собственность проданный в 2006 году, вопреки воле акционеров, блокирующий пакет акций ОАО «СМЗ», и рассмотреть возможность образования на базе «СМЗ» Народного предприятия, как это успешно практикуется в ряде стран мира.

«Считаем необходимым Верховной Раде совместно с правительством Украины рассмотреть как один из вариантов восстановления завода, вопрос создания на базе «СМЗ» совместного российско-украинского холдинга по судостроению, судоремонту и машиностроению», - подчеркивается в документе.

Участники акции заявили о своей «решимости и готовности к любым действиям в защиту своих прав и благополучия семей, если власть страны и в этот раз «будет глуха и равнодушна к нашим естественным и законным предложениям в интересах государства и Севастополя».

Как сообщал УНИАН, основная часть акций предприятия «Севастопольский морской завод» (около 60%) принадлежит российскому бизнесмену Константину ГРИГОРИШИНУ. Владельцем почти третьей части акций является председатель Надзорного совета Нацбанка Украины Петр ПОРОШЕНКО.