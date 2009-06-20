Крымская НСНУ поменяла лидера

Крымская организация партии Народный Союз Наша Украина поменяла лидера.

Как сообщил по телефону корреспонденту УНИАН пресс-секретарь крымской НСНУ Сергей ВИННИК, вместо Владимира ЗДЫРКО, сложившего с себя полномочия председателя, парторганизацию возглавил 59-летний Владимир КРАСНОГОЛОВЕЦ.

О решении В.ЗДЫРКО стало известно сегодня в ходе конференции крымской парторганизации, которая проходила без участия прессы.

В.ЗДЫРКО мотивировал свое решение тем, что «хочет уступить дорогу более молодым».

Кроме того, в ходе партконференции стало известно о том, что заместитель председателя крымской НСНУ Владимир ШКЛЯР написал заявление о выходе из партии.

«ШКЛЯР ушел и с должности (зампредседателя крымской НСНУ), и из партии. ШКЛЯР сказал, что исчерпал свои возможности в этой партии», - отметил С.ВИННИК.

В крымской организации – около 10 тысяч членов.