120 стихов Ахматовой прочтут в Крыму на 120-летие поэтессы

23 июня, на 120-летие со дня рождения Анны Ахматовой, в Евпатории прочитают 120 стихотворений поэтессы.

«На набережной им. Горького пройдет уникальный поэтический марафон «Бег времени», в котором примут участие 120 любителей творчества Ахматовой самых разных возрастов и профессий. Ученики школ, преподаватели, литературоведы, поэты, представители органов исполнительной власти, священники один за другим будут читать стихотворения поэтессы на разных языках», - сообщила пресс-служба мэрии Евпатории.

Перед началом поэтического марафона священники Евпаторийского благочиния проведут молебен.

Завершится празднование дня рождения поэтессы Ахматовскими балами выпускников на Театральной площади и в школах города.

«Известно, что в 1905-1906 годах в Евпатории проживала семья будущей поэтессы. С городом-курортом связаны личные и творческие переживания Анны Ахматовой», - отметили в мэрии Евпатории.