Подпольный цех по переделке оружия ликвидирован в Симферополе
17:13, 19 июня 2009Крым
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Кулибины делали трансформеры
Правоохранители ликвидировали в Симферополе подпольный цех по переделке и ремонту оружия.
Как сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Крыму, мастерская предлагала клиентам обширный перечень услуг.
«Основным направлением работы цеха была переделка стартовых пистолетов для стрельбы боеприпасами травматического действия», - говорится в сообщении.
В результате захвата опергруппы изъяты 8 пистолетов Zoraki 914, пистолет Voltran и револьвер «Сафари магнум».
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконный оборот оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ). Ведется следствие.
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