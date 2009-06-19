Подпольный цех по переделке оружия ликвидирован в Симферополе

Правоохранители ликвидировали в Симферополе подпольный цех по переделке и ремонту оружия.

Как сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Крыму, мастерская предлагала клиентам обширный перечень услуг.

«Основным направлением работы цеха была переделка стартовых пистолетов для стрельбы боеприпасами травматического действия», - говорится в сообщении.

В результате захвата опергруппы изъяты 8 пистолетов Zoraki 914, пистолет Voltran и револьвер «Сафари магнум».

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконный оборот оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ). Ведется следствие.