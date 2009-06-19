Арестант вскрыл себе вены в СИЗО в Крыму – правозащитники

По данным региональной правозащитной группы "Полуостров Крым", в Симферопольском следственном изоляторе один из арестованных - гражданин Украины Павел УДОВЕНКО - в знак протеста "против невыносимых условий содержания" совершил попытку суицида.

Крымский региональный комитет организации "Центр защиты прав человека "Свобода" пытается прояснить ситуацию.

В настоящее время состояние здоровья арестанта правозащитникам неизвестно, говорится в сообщении пресс-группы проекта "Полуостров Крым".

"Руководство СИЗО не уведомило о происшествии крымское управление департамента исполнения наказаний", - утверждает пресс-служба.

В СИЗО отказались соединить по телефону с кем-либо из руководителей изолятора. Там также не захотели давать их телефонные номера. "По телефону мы номера телефонов не даем", - сказала собеседница.

В крымском управлении государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний заявили, что их начальства нет на месте, поэтому информацию правозащитников комментировать некому. "Все в Совмин уехали", - сказал собеседник.

Ранее в июне пресс-служба прокуратуры Крыма сообщала, что условия содержания в Симферопольском СИЗО не соответствуют нормам закона. Главная проблема - переполненность изолятора. "На сегодня в СИЗО не имеют индивидуальных спальных мест почти 300 человек, а туберкулезный блок переполнен в три раза", - подчеркивало надзорное ведомство.