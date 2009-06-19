Грач: продлевать срок «сейлемовской братве» недопустимо
Чем быстрее уйдут, тем лучше для Крыма
Лидер коммунистов Крыма, народный депутат Украины Леонид ГРАЧ считает недопустимым продление срока полномочий парламентариев нынешнего созыва Верховного совета автономии с 4-х до 5-ти лет.
«Законодательство не позволяет крымскому парламенту узурпировать власть, чтобы продлить свое пребывание у трона хотя бы на один год», - сказал коммунист во время чат-конференции на «Главредe».
По словам ГРАЧА, «сейлемовская братва» обратилась в Конституционный Суд Украины, который «может с помощью Виктора БАЛОГИ рассмотреть: продлить или отказать» («Сейлем» - организованная преступная группировка. БАЛОГА - экс-глава Секретаритата Президента).
«Это (продление срока полномочий) недопустимо, это узурпация власти. Чем быстрее они уйдут с властного олимпа Крыма, тем лучше будет и Крыму, и Украине», - заявил лидер коммунистов автономии.