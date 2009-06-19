Грач: продлевать срок «сейлемовской братве» недопустимо

Лидер коммунистов Крыма, народный депутат Украины Леонид ГРАЧ считает недопустимым продление срока полномочий парламентариев нынешнего созыва Верховного совета автономии с 4-х до 5-ти лет.

«Законодательство не позволяет крымскому парламенту узурпировать власть, чтобы продлить свое пребывание у трона хотя бы на один год», - сказал коммунист во время чат-конференции на «Главредe».

По словам ГРАЧА, «сейлемовская братва» обратилась в Конституционный Суд Украины, который «может с помощью Виктора БАЛОГИ рассмотреть: продлить или отказать» («Сейлем» - организованная преступная группировка. БАЛОГА - экс-глава Секретаритата Президента).

«Это (продление срока полномочий) недопустимо, это узурпация власти. Чем быстрее они уйдут с властного олимпа Крыма, тем лучше будет и Крыму, и Украине», - заявил лидер коммунистов автономии.