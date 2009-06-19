В Крым пустят дополнительные поезда ко Дню Конституции

«Укрзализныця» назначила три дополнительных поезда в крымском направлении ко Дня Конституции Украины.

Как сообщает пресс-служба ведомства, это поезда:

№286/285 Киев—Симферополь (отправлением из Киева 26 июня в 14.17, прибытием в Симферополь 27 июня в 08.33);

№546 Симферополь—Харьков (отправлением из Симферополя 27 июня в 11.07, прибытием в Харьков 27 июня в 21.01);

№545/504 Харьков—Симферополь—Харьков (отправлением из Харькова 26 июня в 16.57, прибытием в Симферополь 27 июня в 02.25, отправлением из Симферополя 27 июня в 08.30, прибытием в Харьков в 17.46).