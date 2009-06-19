В Евпатории появится аэропорт?

Концепцию бизнес-плана проекта по созданию «Аэропорта Евпатория» разработало государственное предприятие Министерства обороны Украины «Евпаторийский авиационный ремонтный завод» вместе с главным управлением инвестиционной политики и внешнеэкономических связей Евпаторийского городского совета.

Исполком в соответствии с решением горсовета направил письмо в Минобороны с ходатайством о передаче в коммунальную собственность территориальной громады города взлетно-посадочной полосы с прилегающей рулежной дорожкой военного аэродрома 2 класса Евпатория.

Цель проекта - создание высокотехнологического предприятия, которое в долгосрочной перспективе способно выполнять функции мультимодульного пассажирского и грузового узла Западного Крыма, сообщает евпаторийский портал Каламит