Сын Никиты Хрущева: Крым Украине не отец подарил, а Ельцин

Сын легендарного руководителя Советского Союза Никиты Хрущева Сергей ХРУЩЕВ уверен: Крым Украине передал не его отец, а Борис Ельцин.

"Чего только по этому поводу не придумали! И что Хрущев сделал подарок жене-украинке, и что пытался заручиться поддержкой секретарей украинских обкомов... На самом деле, в то время строили канал, и вели его не из Волги, а из Днепра. Чтобы проще было управлять работами, возникла идея переподчинить полуостров, причем это случайно совпало с 300-летием Переяславской Рады... Я часто говорю по этому поводу: "Представьте, что дедушка переставил комод из одной комнаты в другую, а потом внук спьяну часть квартиры продал. А на следующий день кричит: "Если бы ты, старый дурак, мебель не передвинул..." Ведь ни Хрущев, ни его окружение не представляли, что СССР будет разрушен, и "комод" уйдет из "квартиры". А если россияне на эту тему переживают, то мы знаем, как в Беловежской Пуще три руководителя договаривались о развале Союза. Кравчук тогда спросил у Ельцина: "А как с Крымом будем поступать?", тот ответил: "Да забирай". Так что подарил вам полуостров не Хрущев, а Борис Николаевич, ставьте ему памятник", - сказал он в интервью газете Сегодня