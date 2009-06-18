Бизнесменов заставили заплатить полмиллиона лесопотерь

Коммерсанты, которые еще три года назад получили четыре гектара земли в Солнечногорском (Алушта, Крым) для строительства пансионата, только после прокурорского вмешательства возместили почти полмиллиона гривен потерь лесохозяйственного производства.

"Предприятие получило 4 га в 2006 году. По закону в течение двух месяцев бизнесмены должны были возместить лесопотери, которые составили 478 тысяч гривен, однако совсем не торопились это сделать", - сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Крыма.

Симферопольская межрайонная природоохранная прокуратура внесла предписание с требованием немедленно заплатить деньги.

Средства уже поступили в бюджет, добавили в надзорном ведомстве.