В Севастополе за две недели сократили более 1,2 тысяч человек

В Севастополе за 2 недели сократили 1203 человека, 90% этих людей работало на предприятиях и в структурах Черноморского флота России, такие данные были обнародованы сегодня в ходе очередного заседания городского Антикризисного комитета.

"По информации Севастопольского центра занятости, счет сокращенных в этом году может пойти на десятки тысяч. В частности, уже сокращено 8,7 тысяч человек. На неполный рабочий день переведено примерно 7 тысяч работающих", - сообщила пресс-служба Севастопольской городской государственной администрации.

При этом в городском Центре занятости есть 1612 вакансий. "Это число удалось увеличить за счет сезонных работ и потребности в персонале на лето", - отмечают в администрации

Вместе с тем, если в прошлом году количество вакансий превышало число официально зарегистрированных безработных, то в этом году на одно вакантное место претендуют 4 безработных севастопольца.