Порошенко намерен погасить долги «Севморзавода»

Долги «Севморзавода» будут погашены до 1 июля, надеется председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН.

«Я дважды на этой неделе разговаривал с Петром ПОРОШЕНКО, одним из совладельцев предприятия, и он заверил меня, что уже 1 июля все долги будут погашены. Он назвал сумму – 6 миллионов гривен», – заявил глава администрации на очередном заседании Антикризисного комитета.

Кроме того, отметил он, П.ПОРОШЕНКО планирует приехать в Севастополь. «В ходе визита будет внесена ясность, что же делать с предприятием, каков план дальнейших действий в отношении «Севморзавода», – сказал С.КУНИЦЫН, слова которого цитирует пресс-служба Севастопольской горгосадминистрации.