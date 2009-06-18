Лидер «Братства» обещает сделать Крым непригодным для жизни

Лидер нескольких провокационных проектов в отечественной политике Дмитрий Корчинский считает, что Россия попытается забрать Крым у Украины.

"Мы полностью осознаем, что вскоре будет война в Крыму, и украинское общество должно мобилизировать внутренние силы для этого противостояния", – сказал лидер партии "Братство" в интервью УНИАН.

По его словам, "Россия сегодня вкладывает большие деньги в сепаратизм, в сепаратистские проекты, в сепаратистские СМИ, в антиукраинскую истерию не потому, что ей некуда вкладывать деньги", а потому что "она хочет отторгнуть" от Украины территорию. "России очень нужен крымский проект. Завладевание Крымом – это проект, который способен мобилизировать русского избирателя и объединить русскую элиту на десятилетие. Все, что мы знаем о политике России, о политике России относительно Украины, свидетельствует, что Крым у нас хотят забрать", – сказал Корчинский.

Лидер "Братства" заявил, что его сила постарается, "чтобы Крым, если его заберет Россия, стал непригодным для жизни".

"Например, как “Хамас” пытается сделать непригодными для жизни места, занятые еврейскими поселенцами. Еще один пример – "Хезболла". Эта общественная организация выиграла войну у Израиля. Это свидетельствует (о том), что в действительности общественные организации способны эффективно противостоять государствам. Поэтому мы должны собезьянничать "Хезболлу". "Братство" должно стать такой себе православной "Хезболлой", – сказал он.

"Если у нас будут отбирать Крым, то, безусловно, будут и террористические атаки", – добавил Корчинский.