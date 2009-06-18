Пустуют детские санатории Евпатории

В настоящее время в здравницах Евпатории отдыхающих на 20 процентов меньше, чем в этот же период прошлого года.

По информации отдела курортов и туризма, больше всего свободных мест в детских учреждениях. Так, в санаторном комплексе «Прометей» на начало этой недели 574 свободных места, в санаторном комплексе «Дружба» — 583. Не загружены полностью оздоровительные лагеря «Юность» и «Жемчужина». В то же время некоторые санатории и оздоровительные лагеря заполнены выше, чем в прошлом году.

Городские власти рассчитывают, что динамичное заполнение курорта начнется в третьей декаде июня. Этот прогноз подтверждается и данными железнодорожной станции «Евпатория-курорт». Железнодорожники отмечают, что поток пассажиров, прибывающих в город, возрастает ежедневно. В частности, на минувшей неделе на отдых прибыло более 17 тысяч гостей, тогда как неделей раньше — всего 14 тысяч, сообщает евпаторийский городской портал.