Евпатория устроит парад «горбатых»
13:41, 18 июня 2009Крым
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В международный день курортника
Парад автомобилей марки «Запорожец» собираются устроить в Евпатории 15 июля, в Международный день курортника.
Впервые по центральным улицам города проедет колонна «Запорожцев» разных моделей от ретро до современных «Таврий», сообщает евпаторийский городской портал «Каламит».
В прошлом году в этот день по Театральной площади Евпатории прошло рекордное число ходулистов.
Кроме того, в середине лета городской Центра досуга устроит «Сезон высокого искусства», который соберёт солистов оперетты и артистов балета с мировым именем.
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