Евпатория устроит парад «горбатых»

Парад автомобилей марки «Запорожец» собираются устроить в Евпатории 15 июля, в Международный день курортника.

Впервые по центральным улицам города проедет колонна «Запорожцев» разных моделей от ретро до современных «Таврий», сообщает евпаторийский городской портал «Каламит».

В прошлом году в этот день по Театральной площади Евпатории прошло рекордное число ходулистов.

Кроме того, в середине лета городской Центра досуга устроит «Сезон высокого искусства», который соберёт солистов оперетты и артистов балета с мировым именем.