Милиция перекрыла канал поступления марихуаны в Крым

Межрегиональный канал поступления марихуаны из Херсонской области в Крым перекрыли правоохранители автономии.

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью крымской милиции задержали участников преступной группы во время реализации почти 4-х килограммов марихуаны на сумму более 170 тысяч гривен, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

По данному факту следственное управление крымского милицейского главка возбудило дело по ч. 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».