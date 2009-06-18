Осенью Россия и Украина продолжат делить Азовское и Черное моря

Очередной раунд переговоров между Украиной и Россией о разграничении Азовского и Черного морей пройдет в октябре в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Андрей НЕСТЕРЕНКО.

Он напомнил, что 16-17 июня в Москве состоялся очередной раунд переговоров делегаций Украины и Российской Федерации по вопросу разграничения Азовского и Черного морей и Керченского пролива.

«Стороны продолжили согласование вариантов отбора исходных данных для расчета длины побережий России и Украины в Азовском море. Этот расчет будет учитываться при определении линии прохождения государственной границы в данной акватории», - сказал А.НЕСТЕРЕНКО.

По его словам, делегации подтвердили свои позиции по урегулированию вопросов, относящиеся к Керченскому проливу, а также разграничение территориальных морей, континентального шельфа и исключительных экономических зон РФ и Украины в Чорном море.

Как сообщал УНИАН, украинскую делегацию на переговорах возглавлял Посол по особым поручениям МИД Украины Виктор КИРИК, российскую – Посол по особым поручениям МИД РФ Александр ГОЛОВИН.