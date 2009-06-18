Получить российское гражданство теперь проще

Совет федерации Федерального собрания РФ одобрил закон «О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и статью 14 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации».

Как сообщили в пресс-службе Совета федерации, закон расширяет перечень иностранных граждан, имеющих право на получение разрешения на временное проживание без учета квоты, утвержденной правительством России.

Документом предусмотрено, что в установленных случаях иностранные граждане, имеющие ребенка - гражданина России, имеют право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке.

По мнению законодателей, закон поспособствует реализации прав членов семьи на совместное проживание и получение несовершеннолетним ребенком необходимой заботы и воспитания со стороны родителей.

В настоящее время для получения российского гражданства на общих основаниях иностранцы, в частности, должны подтвердить наличие законного источника средств к существованию и владение русским языком. В течение пяти лет со дня получения вида на жительство иностранцы должны непрерывно проживать в России. При упрощенной схеме получения гражданства выполнение этих условий не требуется.

На данный момент иностранцы имеют право на упрощенный порядок получения гражданства России в трех случаях: если их родители - граждане РФ и проживают на ее территории, если они граждане бывшего СССР и живут в бывших советских республиках, либо если они получили среднее или высшее образование в российских учреждениях после 1 июля 2002 года.