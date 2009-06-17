Студенты опять останутся без европейских приложений к диплому

Министерство образования и науки отложило на 2010 год введение в Украине приложения к диплому европейского образца, что планировалось сделать в этом году.

Об этом бюро журналистских расследований «Свідомо» сообщил министр образования и науки Иван ВАКАРЧУК.

«Должно быть описание квалификаций. Для этого нужно много времени. Это должно писать МОН вместе с Минсоцполитики», - сказал он.

При этом министр заверил, что такое дополнение будет сделано. «Это наша обязанность перед Европой», - сказал И.ВАКАРЧУК.

Приложение к диплому европейского образца было создано Еврокомиссией в рамках Болонского процесса (формирование единого европейского образовательного пространства). Его смысл – иметь единое и стандартизированное описание уровня, содержания, наполнения и статуса обучения владельца диплома.

Его введение в Украине откладывается с 2005 года.