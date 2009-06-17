Российские контрразведчики не уйдут из Крыма

Требования председателя Службы безопасности Украины Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО к сотрудникам Федеральной службы безопасности Российской Федерации, работающих в составе Черноморского флота, покинуть украинскую территорию после 13 декабря противоречат договору о базировании ЧФ РФ.

Об этом корреспонденту УНИАН в Москве сказал российского руководитель Центра военного прогнозирования Анатолий ЦЫГАНОК.

«В соответствии с договором, Черноморский флот не подчиняется украинским властям. Сотрудники нашей Федеральной службы (безопасности) в рамках действий ЧФ отвечают за безопасность флота», - отметил А.ЦЫГАНОК.

Он предполагает, что такое заявление в Украине сделано «для внутреннего пользования», чтобы показать, как СБУ обеспечивает безопасность страны. А.ЦЫГАНОВ считает, что именно поэтому представители ФСБ не реагируют на заявление В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Судя по всему, хотят представить сотрудников ФСБ как лиц, несущих опасность для Украины, в чем я глубоко сомневаюсь», - отметил он.

Центр общественных связей ФСБ России отказался комментировать УНИАН заявление В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявил, что после 13 декабря все сотрудники ФСБ России на Черноморском флоте РФ должны покинуть территорию Украины. По его словам, об этом требовании российскую сторону известили по официальным каналам.

По словам руководителя СБУ, на ЧФ РФ сейчас работает 19 офицеров ФСБ, которые занимаются контрразведывательной деятельностью.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО также заявил, что все функции, предусмотренные украинским законодательством, в том числе по безопасности российского моряка, возложены на подразделения военной контрразведки СБУ в Севастополе и Симферополе.

Ранее в интервью российской «Независимой газете» В.НАЛИВАЙЧЕНКО отметил, что СБУ своими силами будет обеспечивать безопасность базирования Черноморского флота на территории Украины. По его словам, СБУ и ФСБ являются надежными партнерами, сотрудничество которых регулируется специальным межведомственным соглашением.