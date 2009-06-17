Объекты водоканала Севастополя обесточены

ОАО «ЭК «Севастопольэнерго» с сегодняшнего дня из-за долга вновь отключило от энергоснабжения 11 объектов ГКП «Севгорводоканал» и предупредило о своем намерении с 22 июня обесточить гидроузлы.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель правления «Севастопольэнерго» Владимир МИРГОРОДСКИЙ во время сегодняшнего брифинга для журналистов подчеркнул, что компания считает «необходимым сообщить общественности о той критической ситуации, в которой оказалось наше предприятие из-за хронических неплатежей за потребленную электроэнергию коммунальными предприятиями города, в частности, ГКП «Севгорводоканал», и о наших законных действиях в отношении этого предприятия-должника».

Он отметил, что с сегодняшнего дня от электроснабжения уже отключена вторая очередь объектов ГКП «Севгорводоканал» — подстанции, подкачивающие воду на более высокие этажи (домов), а 22 июня, в случае отсутствия адекватной реакции по погашению задолженности, будет отключена и третья очередь объектов, то есть, все гидроузлы, кроме третьего гидроузла, на который распространяется экологическая броня.

По информации В.МИРГОРОДСКОГО, по состоянию на 17 июня, долг «Севгорводоканала» за потребленную электроэнергию составляет 5,2 млн. грн.

Он добавил, что доля потребленной электроэнергии коммунальными предприятиями города в общем полезном отпуске составляет 17,5% (в том числе ГКП «Севгорводоканал» - около 8%), поэтому состояние их расчетов значительно влияет на возможность обеспечения 100-процентных расчетов с ГП «Энергорынок».

Как сказал руководитель компании, «для обеспечения бесперебойного энергоснабжения потребителей мы в полном объеме и в срок выполняем условия договора купли-продажи с Государственным предприятием «Энергорынок», однако наращивание долгов коммунальных предприятий вынуждает нашу компанию постоянно привлекать кредитные ресурсы и ставит нас на границу финансового краха».

В.МИРГОРОДСКИЙ также сообщил, что компания неоднократно обращалась к руководителям Севастопольской городской госадминистрации и Севастопольского горсовета с настоятельной просьбой помочь изыскать ресурсы для скорейшего погашения долга, мы вели диалог с директорами ГКП «Севгорводоканал» и КП «Севтеплоэнерго», однако в ответ получали лишь просьбы об отсрочке с графиками реструктуризации оплаты задолженности, которые утверждались, но все равно не выполнялись нашими должниками».

Он также напомнил, что 19 мая 2009 года депутаты приняли решение разрешить коммунальным предприятиям привлекать кредитные средства для погашения долгов за потребленную электроэнергию, однако с этого момента прошел месяц, а задолженность так и не погашена.

Как сообщал УНИАН, 18 мая текущего года по причине задолженности перед энергопоставляющей компанией от электроэнергии были отключены некоторые объекты «Севтеплоэнерго» и «Севгорводоканала». 20 мая их электроснабжение было восстановлено, решение о подключении объектов было принято сразу после решения сессии горсовета о разрешении на кредитование предприятий-должников.

1 июня исполняющий обязанности председателя Севастопольской горгосадминистрации Владимир КАЗАРИН заявил, что долги «Севтеплоэнерго» и «Севгорводоканал» перед ОАО «ЭК «Севастопольэнерго», которые на сегодня в сумме составляют 7,5 млн. грн., будут погашены до 4 июня.