4 заблудившиеся в Крыму туристки из России нашлись

Нашлись четверо жительниц Москвы (Россия), которые заблудились накануне в горах Старого Крыма.

Как сообщила пресс-служба крымского управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, россиянки, возрастом от 35 до 55 лет, отправившись на экскурсию в монастырь Сурб-Харч, заблудились в горах.

«Женщины начали спускаться вниз по тропе к Коктебелю, но вскоре сбились с пути. Связь по мобильному телефону с ними прервалась», - говорится в сообщении.

Спасатели Феодосийского горного поисково-спасательного взвода МЧС отправились в район, где могли оказаться туристки. Всю ночь их искали, но так и не нашли.

Сегодня утром туристки были уже в Феодосии. «Блуждая по горам, они вышли к туристической стоянке, где и заночевали. А уже наутро, при дневном свете увидев туристическую тропу, вернулись по ней к армянскому монастырю и оттуда спустились в Феодосию», - рассказали в МЧС.