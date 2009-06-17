Крым из года в год кормит жуликов

Достопримечательности Крыма должны быть доступны для отдыхающих, заявил председатель Верховной Рады автономии Анатолий ГРИЦЕНКО.

Накануне крымские СМИ сообщили о том, что Госадминистарция южнобережных парков с 16 июня ввела плату за вход и проезд на территорию Ливадийского парка-памятника государственного значения. Так, в частности, вход обходится в 10 грн. 14 коп. с человека.

Сегодня на сессии депутаты крымского парламента выразили возмущение введением платы за посещение Ливадийского парка. Крымский спикер дал поручение Совету министров автономии принять в ближайшее время нормативно-правовой акт, регулирующий посещение таких мест. «Кормим жуликов, ни копейки в бюджет не попадает, теряем авторитет Автономной Республики Крым! Из года в год такое происходит, чем больше таких мест, тем больше шлагбаумов (на входе-въезде)», - возмутился А.ГРИЦЕНКО.

Он подчеркнул, что решения Совмина должны будут принять к исполнению все органы местного самоуправления, милиция, прокуратура. «Если кто-то не будет выполнять, будут нарушать закон. Если будут нарушать закон, будем обращаться в судебные инстанции. Другого выхода нет», - заявил глава парламента автономии.

«Это же абсурд, когда в Красную пещеру стоят три шлагбаума и каждому нужно платить, когда на Бакальской косе стоят три шлагбаума и через каждый нужно пройти заплатить!.. Почему (за проход) к водопаду Джур-Джур мы должны брать деньги? Это любимое место многих крымчан и отдыхающих!.. Я считаю: все, что является достопримечательностью Крыма, должно быть доступно для всех, кто приезжает в автономию», - сказал крымский спикер.