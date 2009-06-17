В Крыму новый министр ЖКХ

Верховная Рада Крыма уволила Владимира БАЖЕНОВА с должности министра жилищно-коммунального хозяйства Автономной Республики Крым, назначив вместо него Анатолия ПЕТРОВА.

Как передает корреспондент УНИАН, такие решения крымский парламент принял сегодня на пленарном заседании.

В.БАЖЕНОВ освобожден от должности по собственному желанию. Он был назначен на должность министра ЖКХ Крыма в сентябре 2006 года.

Последнее место работы А.ПЕТРОВА (1960 года рождения) - заместитель председателя совета по вопросам деятельности исполнительных органов Киевского районного совета Симферополя.