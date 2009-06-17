Парламент Украины просят присвоить Феодосии звание города-героя

Крымский парламент обратился к Верховной Раде Украины с просьбой присвоить Феодосии звание города-героя за проявленный в годы Великой Отечественной войны героизм в борьбе с фашистскими захватчиками.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в обращении к народным депутатам, которое поддержал 81 депутат Верховной Рады Крыма из 89 присутствовавших в зале заседаний. Всего в ВР автономии 100 парламентариев.

«Город Феодосия должен занять достойное место среди крымских городов-героев наряду с Керчью и Севастополем, так как уже с первых месяцев Великой Отечественной войны он вошел в летопись важнейших военных событий», – сказано в обращении.

В документе отмечается, что Феодосия была дважды оккупирована вражескими войсками, при этом «жители города оказывали жесткое сопротивление врагу».

Действовала подпольная патриотическая организация, были созданы подпольно-диверсионная группа и партизанский отряд, которые «пускали под откос фашистские поезда, уничтожали склады с боеприпасами, наносили существенные удары по тылам и коммуникациям противника, помогали воинам, потерявшим связь со своими подразделениями, выводили их из окружения в лес». «Сотни феодосийцев были расстреляны и повешены гитлеровцами за помощь десанту и партизанам», – напоминают крымские депутаты.

12 апреля 1944 года Феодосия была освобождена от гитлеровцев. «Верховная Рада Крыма обращается с просьбой за массовый героизм, мужество и стойкость, проявленные советскими воинами и жителями города в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, а также в связи с 65-летием освобождения присвоить городу Феодосии высшую степень отличия – звание ”город-герой”», – сказано в обращении к украинским парламентариям.

По мнению крымских депутатов, присвоение Феодосии этого звания позволит восстановить историческую справедливость и по достоинству оценить подвиг защитников города.