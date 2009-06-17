Трехлетний мальчик провалился в древний колодец в Крыму

Украинские спасатели достали из колодца крепости Ени-Кале в Крыму провалившегося туда трехлетнего мальчика - жителя России.

"По неосторожности в глубокий колодец, который находится в середине башни, упал сын туристов, которые приехали в Керчь из Москвы. Отец ребенка, пытаясь спасти малыша, спустился в колодец по боковому отверстию, но не смог вытащить его. Он решил спрыгнуть на дно ямы, чтобы дождаться спасателей вместе с испуганным сыном", - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму.

Бойцы МЧС спустились в колодец и через боковое отверстие крепости освободили ребенка.

Врачи "скорой помощи" не обнаружили у мальчика внешних повреждений, но его состояние было нестабильным (наблюдались пониженное кровяное давление и вялость), это могло быть вызвано стрессом.

Ребенок доставлен в травмпункт горбольницы Керчи для полного обследования.