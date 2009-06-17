Найдена новая форма гриппа A/H1N1
09:10, 17 июня 2009Крым
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Ученые пока думают
В Бразилии обнаружена новая форма гриппа A/H1N1.
Вирус, выявленный у заболевших в бразильском штате Сан-Паулу, отличается от «оригинального», сообщает НИИ при местном секретариате здравоохранения.
По данным ученых, сравнение образцов вируса из США и Сан-Паулу выявило в бразильском варианте мутацию белка гемаглутамина, ответственного за проникновение вируса в клетки человека, передает радиостанция «Эхо Москвы».
Это открытие является важнейшим для разработки вакцин против заболевания, а также для исследования возможных мутаций вируса в других частях света. Ученые пока не могут сказать, как обнаруженная мутация повлияет на устойчивость вируса A/H1N1.
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