Крым отказывается снижать цены на бензин

Антимонопольный комитет заявляет, что все регионы Украины, кроме Крыма, снизили цены на бензин после майского повышения.

«Антимонопольный комитет после майского всплеска цен вынес 174 требования субъектам на всей территории Украины. И везде, кроме Крыма и города Севастополя, до 4 июня цены были снижены на 10-15 копеек за литр», - сказал и. о. главы АМКУ Александр МЕЛЬНИЧЕНКО на брифинге в Киеве, передает корреспондент УНИАН.

А.МЕЛЬНИЧЕНКО отметил, что региональным органам управления АМКУ даны указания продолжить расследования дел на территории автономии и Севастополя, виновные компании будут привлечены к ответственности.

И. о. главы АМКУ также отметил, что в ближайшие дни будет принято решение о привлечении субъектов хозяйствования к ответственности за нарушения антимонопольного законодательства на рынке нефтепродуктов.