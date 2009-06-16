Милиционер из Судака приторговывал наркотиками

Прокуратура возбудила дело в отношении старшего уполномоченного отделения уголовного розыска Судакского городского отдела милиции, который был задержан при получении денег за сбытый опий.

Прокуратура Судака квалифицировала действия капитана милиции как сбыт наркотических средств, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.307 Уголовного кодекса Украины.

Выясняются обстоятельства и возможная причастность «оборотня» к другим подобным преступлениям, сообщает пресс-служба надзорного ведомства Крыма.