Ныряя за рапанами и мидиями, в Крыму можно найти бомбу
18:35, 16 июня 2009Крым
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Море отдало «подарок» войны
Тонную донную мину времен Великой Отечественной войны, заряд которой составляет около 240-ка килограммов тротила, нашли сегодня отдыхающие на диком пляже возле села Молочное в Сакском районе Крыма.
"Молодые люди, ныряя за мидиями и рапанами, в 15 метрах от берега наткнулись на металлический предмет, напоминающий бомбу", - говорится в сообщении пресс-службы крымского управления МЧС.
О находке они сообщили в службу спасения "101".
На место выехали саперы и милиционеры.
Сотрудники органов внутренних дел оцепили прибрежную зону, в районе которой проводятся работы по уничтожению "подарка" войны.
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