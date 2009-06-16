Ныряя за рапанами и мидиями, в Крыму можно найти бомбу

Тонную донную мину времен Великой Отечественной войны, заряд которой составляет около 240-ка килограммов тротила, нашли сегодня отдыхающие на диком пляже возле села Молочное в Сакском районе Крыма.

"Молодые люди, ныряя за мидиями и рапанами, в 15 метрах от берега наткнулись на металлический предмет, напоминающий бомбу", - говорится в сообщении пресс-службы крымского управления МЧС.

О находке они сообщили в службу спасения "101".

На место выехали саперы и милиционеры.

Сотрудники органов внутренних дел оцепили прибрежную зону, в районе которой проводятся работы по уничтожению "подарка" войны.