«Вертолет» отбили у москвичей
18:22, 16 июня 2009Крым
0 0
Дело направили на новое рассмотрение
Высший административный суд Украины отменил постановления судов, которыми признано легитимным решение Мысовского сельсовета (Ленинский район Крыма) о признании права собственности на пансионат «Вертолет» за московским предприятием.
Об этом сегодня сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
«По закону, правовой статус имущества оздоровительного учреждения должен определяться соответствующим протоколом, подписанным Фондом госимущества Украины и органом, уполномоченным распоряжаться имуществом Российской Федерации, в рамках работы специальной межгосударственной комиссии», - пояснили в прокуратуре.
Дело направлено на новое судебное рассмотрение.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter