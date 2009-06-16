Моряки ЧФ РФ не пустили украинских судебных исполнителей на «Марс»
Для России суд Херсона не указ
Военнослужащие российского Черноморского флота не пустили судебных исполнителей Херсонского областного управления юстиции на территорию радионавигационной станции «Марс-75» в Геническе для выполнения решения суда об изъятии объекта в собственность Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, командир расположенной на станции «Марс-75» воинской части 49385 Черноморского флота Российской Федерации подполковник КУПРИН заявил представителям судебного органа, что взаимоотношения Украины и России по гидрографическим объектам регламентируются в рамках международных договоров, а не в одностороннем порядке решениями украинских судебных инстанций.
Кроме судебных исполнителей, на станцию прибыли десяток представителей общественной организации «Союз украинской молодежи», державших в руках украинскую национальную символику.
Справка УНИАН. На протяжении 2005-2008 гг. исполнительная служба предпринимала несколько попыток принудительно изъять «Марс-75» из ведения воинской части 49385 Черноморского флота РФ. Однако руководство российской военной части отказывает представителям исполнительной службы в приеме предписания о принудительном изъятии станции «Марс-75» и допуске на территорию военного объекта.
Радионавигационная станция «Марс-75» входит в радионавигационную систему «Марс-75», обслуживающую судоходство в акваториях Черного и Азовского морей. Согласно постановлению Кабинета министров Украины от 17 августа 1998 года, станция в Геническе передана в сферу управления Министерства транспорта Украины.
В феврале 2003 года Хозяйственный суд в Херсонской области по иску Генпрокуратуры Украины постановил изъять установку «Марс-75» у Министерства обороны РФ в лице в/ч 49385 Черноморского флота и передать ее Минтрансу Украины в лице ГП «Госгидрография».