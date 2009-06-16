Моряки ЧФ РФ не пустили украинских судебных исполнителей на «Марс»

Военнослужащие российского Черноморского флота не пустили судебных исполнителей Херсонского областного управления юстиции на территорию радионавигационной станции «Марс-75» в Геническе для выполнения решения суда об изъятии объекта в собственность Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, командир расположенной на станции «Марс-75» воинской части 49385 Черноморского флота Российской Федерации подполковник КУПРИН заявил представителям судебного органа, что взаимоотношения Украины и России по гидрографическим объектам регламентируются в рамках международных договоров, а не в одностороннем порядке решениями украинских судебных инстанций.

Кроме судебных исполнителей, на станцию прибыли десяток представителей общественной организации «Союз украинской молодежи», державших в руках украинскую национальную символику.

Справка УНИАН. На протяжении 2005-2008 гг. исполнительная служба предпринимала несколько попыток принудительно изъять «Марс-75» из ведения воинской части 49385 Черноморского флота РФ. Однако руководство российской военной части отказывает представителям исполнительной службы в приеме предписания о принудительном изъятии станции «Марс-75» и допуске на территорию военного объекта.

Радионавигационная станция «Марс-75» входит в радионавигационную систему «Марс-75», обслуживающую судоходство в акваториях Черного и Азовского морей. Согласно постановлению Кабинета министров Украины от 17 августа 1998 года, станция в Геническе передана в сферу управления Министерства транспорта Украины.

В феврале 2003 года Хозяйственный суд в Херсонской области по иску Генпрокуратуры Украины постановил изъять установку «Марс-75» у Министерства обороны РФ в лице в/ч 49385 Черноморского флота и передать ее Минтрансу Украины в лице ГП «Госгидрография».