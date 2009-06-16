В Севастополе долги по зарплате перевалили за 6 миллионов

В Севастополе с начала года долги по зарплате выросли на 1 млн. 602 тыс. грн. и составляют 6 млн. 229 тыс. грн.

Об этом сообщает отдел по делам прессы и информации Севастопольской городской государственной администрации.

На заседании городской специальной временной комиссии по вопросам погашения задолженности по выплате зарплат, страховых взносов в Пенсионный фонд и обязательным платежам в государственный и местные бюджеты отмечалось, что долги по зарплате имеют 19 предприятий города, и самые большие в ОАО «Севастопольский морской завод».

Как подчеркнула заместитель руководителя горадминистрации Ирина ЦОКУР, ни новые руководители «Севморзавода», ни руководство некоторых других предприятий «практически ничего не делают, чтобы наладить производство, более того, сознательно сворачивают его, чтобы освободить земли под новые проекты».

И.ЦОКУР призвала руководителей предприятий-должников к 24 июня составить план погашения задолженности по зарплате и подготовиться отчет на заседание городского Антикризисного комитета.