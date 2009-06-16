Тимошенко: Ющенко будет техническим кандидатом Яценюка

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО уверена, что на предстоящих выборах Президента Украины нынешний глава государства Виктор ЮЩЕНКО будет исполнять роль технического кандидата лидера «Фронта перемен» Арсения ЯЦЕНЮКА, который, в свою очередь, будет техническим кандидатом главы Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила в понедельник вечером в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV.

«Сегодня в стране сложилась определенная троица при походе на президентскую кампанию. И там есть своя специфика. ЮЩЕНКО является техническим кандидатом у ЯЦЕНЮКА. Его задача - сбивать меня с утра до вечера, публично, красиво, профессионально, с приглашением средств массовой информации. ЯЦЕНЮК – технический кандидат у ЯНУКОВИЧА. Его задача – в Западной и Центральной Украине забрать у меня все, что можно. А ЯНУКОВИЧ – это тот, кто идет и будет действительно состязаться со мной. И что самое интересное – у них на трех один штаб. Такого еще не было. Всегда тратились хотя бы на три штаба. Сейчас один. Этот штаб, по сути, в кулуарах возглавляет господин ФИРТАШ, который сегодня является очень специфической фигурой в Украине», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По словам премьера, объединенный избирательный штаб возглавляет «тот господин ФИРТАШ, у которого удалось из газовых хранилищ Украины забрать 11 млрд. кубических метров газа, - это 5 млрд. долларов, которые ему не принадлежат».

Глава правительства заявила, что планирует выстраивать свою избирательную кампанию не за счет обещаний. «Я во время этой избирательной кампании планирую отчитываться, а не обещать. Я буду проходить по каждому пункту и рассказывать, что сделано и что сейчас делается. О будущем мы будем говорить тогда, когда эта президентская кампания завершится», – сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО призвала избирателей пристальнее относиться к предвыборным обещаниям кандидатов в президенты. «Каждая избирательная кампания ставит целью что-то пообещать людям, а затем прийти и пытаться это воплощать в жизнь. Безусловно, все будут рассказывать, как они красиво преодолеют кризис после того, как придут к власти. Но что им сегодня мешает подать законопроект, подать изменения в бюджет, что им сегодня мешает предложить те или другие меры правительству? У меня нет ни одного законопроекта от них. Нет ни одного предложения, и нет никаких достойных корректировок к антикризисной программе, которую мы внесли в Верховную Раду. Поэтому я убеждена, что вам все будут рассказывать, какие они классные антикризисные менеджеры. Но их просто спросите: что они сделали сегодня? Они все сидят в парламенте, они все имеют реальные рычаги влияния на ситуацию», – подчеркнула премьер.

«Президентская кампания будет очень интересной, потому что то, что вы видите по каналам телевидения, совершенно не соответствует всем существующим кулуарным расстановкам», – резюмировала Ю.ТИМОШЕНКО.