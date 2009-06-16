«Артек» отмечает 84-летие
12:02, 16 июня 2009Крым
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Праздник, который в сердце навек
Международный детский центр «Артек» (Большая Ялта, Крым) сегодня, 16 июня, празднует 84-летие.
«Артек» основан в 1925 году как оздоровительный лагерь.
Как сообщает пресс-служба детского центра, ко дню рождения лагеря «артековцы» готовились плодотворно. В реализации специально разработанной программы смены «Праздник, который в сердце навек» принимают участие 3,5 тыс. детей из 10 стран мира. «Им посчастливится первыми увидеть новую эмблему «Артека» и примерить новую форму», - говорится в сообщении.
На протяжении смены дети участвовали в опросе «Артек-100». Они рисовали и дискутировали, каким лагерь должен быть к своему столетнему юбилею.
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