Симферополь зажжет свечи в память о павших в годы войны

Свечи в память о советских воинах, павших в годы Великой Отечественной войны, зажгут в Симферополе 21 июня.

Напомним, 22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский Союз.

Акция «Завтра была война» состоится в центре Симферополя. Начало в 19.00.

Ее организатор - Клуб молодых лидеров при Хайдельберг-центре.

В ходе мероприятия также планируется создать «живую цепь». Почтить память воинов могут все желающие.