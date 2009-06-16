Симферополь зажжет свечи в память о павших в годы войны
11:28, 16 июня 2009Крым
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22 июня, ровно в 4 утра...
Свечи в память о советских воинах, павших в годы Великой Отечественной войны, зажгут в Симферополе 21 июня.
Напомним, 22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский Союз.
Акция «Завтра была война» состоится в центре Симферополя. Начало в 19.00.
Ее организатор - Клуб молодых лидеров при Хайдельберг-центре.
В ходе мероприятия также планируется создать «живую цепь». Почтить память воинов могут все желающие.
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